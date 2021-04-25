Проект на ИМВ слага край на “вечните” обвиняеми и “вездесъщата” прокуратура по наказателни дела

На българския посланик в Москва ...

Режисьор: Питър Уиър В ролите: Ръсел Кроу, Били Бойд, Пол Бетан, Джеймс Дарси и др.



- Татко, знаеш ли кой влак е с най-голямо закъснение?

- Кой?

–Този,който обеща да ми вземеш миналата година!!!



