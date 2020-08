Никой от държавата не е потърсил IT фирмите за ел-здравеопазването

"Преди близо 6 месеца няколко големи IT фирми обявиха, че даряват на държавата 15 000 часа IT труд , за да се сдобие България (най-после) с електронно здравеопазване. През ноември 2020 г. системата трябваше да бъде стартирана.Близо 6 месеца по-късно никой от държавата не е потърсил IT фирмите, за да бъде реализиран този проект, въпреки че самите компании реорганизираха дейността си и се подготвиха за да свършат за 4-5 месеца работата.Пак преди 6 месеца със съмишленици създадохме платформата Pomogni.net. Целта ѝ бе да свърже доброволци и възрастни хора, нуждаещи се от съдействие по време на пандемията. Привлякохме над 2000 доброволци, които безвъзмездно изпълняваха ролята на доставчици на храна, обикаляха аптеки, болници… Предложихме платформата безплатно на държавата, но тя не се заинтересува от нея. Вместо това наля десетки милиони в алтернативна програма, по която хора получават заплати, за да извършват абсолютно същата дейност.Тези два примера показват, че това управление е неспособно да се справи с елементарни предизвикателства.За последните 6 месеца с доброволни усилия в Да, България разработихме мобилни приложения за 8 столични района, система за електронно гласуване, която вече е дарена и се използва в няколко области на страната. Всичко това не е струвало на данъкоплатеца и една стотинка и функционира.Следващият път, когато някоя калинка от управляващите или самият премиер твърдят, че "няма кой да управлява" или "само ние знаем как да изведем страната от кризата" си спомнете как тази власт се проваля в подобни предизвикателства", заяви Иван Мирчев.