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11.07.2020 17:00

Карадайъ: Всички напред СРЕЩУ АГРЕСОРИТЕ (ВИДЕО)

Видян 746 пъти | Коментари 1
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 Всички напред срещу агресорите , призова лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ. Вижте видеото на Генка Шикерова.

Почти цялото ръководство на ДПС  се изсипа в сарая на Доган в парк Росенец.


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  • 001 Anonimen 11.07.2020 19:11

    Очаквам някои от форумците, прегърнали неолибералните ценности, да ругаят комунистическата власт за Възродителния процес? ИСТИНАТА ЗА ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС Костадин ЧАКЪРОВ https://www.zora-news.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7699:istinata-za-vazroditelniya-protzes&catid=756:broi-33-2019&Itemid=133 https://www.zora-news.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7711:istinata-za-vazroditelniya-protzes&catid=757:broi-34-2019&Itemid=133

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