Карадайъ: Всички напред СРЕЩУ АГРЕСОРИТЕ (ВИДЕО)

СМАЗАНОТО ОТ БОЙ ОТ ПОЛИЦАИТЕ МОМЧЕ ...





Посред нощ си спомних, че болните от корона вируса спират да усещат вкуса на храната.



В паника отворих хладилника, изкарах 5,6 кюфтенца, краставички, малко хляб и една биричка и набързо се тествах