Карадайъ: Всички напред СРЕЩУ АГРЕСОРИТЕ (ВИДЕО)

Всички напред срещу агресорите , призова лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ. Вижте видеото на Генка Шикерова.
Почти цялото ръководство на ДПС се изсипа в сарая на Доган в парк Росенец.
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Очаквам някои от форумците, прегърнали неолибералните ценности, да ругаят комунистическата власт за Възродителния процес? ИСТИНАТА ЗА ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС Костадин ЧАКЪРОВ https://www.zora-news.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7699:istinata-za-vazroditelniya-protzes&catid=756:broi-33-2019&Itemid=133 https://www.zora-news.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7711:istinata-za-vazroditelniya-protzes&catid=757:broi-34-2019&Itemid=133
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бТВ Синема 12 юли 23:00ч.
Режисьор: Андрю Дейвис
В ролите: Гуинет Полтроу, Майкъл Дъглас, Виго Мортенсен
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