Къде спират за 2 мес. топлата вода



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Четири столични квартала ще останат изцяло без топла вода за цели два месеца. Това обявиха от "Топлофикация - София". Причината е извършване на реконструкции.



Засегнати ще бъдат живущите кв. „Студентски град”, кв. „Витоша”, кв. „Малинова долина” и кв „Дървеница". Топлоподаването ще бъде спряно от 15.06.2020 г. до 15.08.2020 г.



Според съобщението на "Топлофикация" без подаване на топла вода в кв. „Дървеница“ ще бъдат „УСБАЛ по Онкология” ЕАД и всички стопански абонати: бл. №№ 2, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 23, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49; ул. „Дъбница” бл. №№ 3А, 5, 7, 11, 16, 18, 20; ул. „Константин Игнатов” бл. №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. „Айдемир” бл. № 13; ул. „Проф. Стоян Киркович” бл. №№ 1, 1А, 3, 5, 12, 25, 27; ул. „Андрей Ляпчев” бл. №№ 7, 9, 11; ул. „Яна” бл. №№ 1, 2, 4; ул. „Белимел” бл. №№ 4, 10, 24; ул. „Иван Боримечка” бл. № 22; ул. „Климент Охридски” №№ 5, 7, 9, 25, 27; бул. “Св. Климент Охридски” № 3 – „СОФАРМА“, № 1 ул. “Дъбница” № 3 – 55 СОУ - Нова сграда, ул. “Дъбница” № 3 - 55СОУ - Стара сграда; ул. „Равногор” №№ 2 и 4; ул. „Илия Димушев” № 1, ул. “Трайко Станоев” № 2, ул. „Пловдивско поле“ №№ 11 и 15;



Без подаване на топла вода в кв. „Судентски град“ ще бъдат всички общежития от бл. № 1 до бл. № 61; всички сгради на университети на НСА, УНСС, МГУ, ЛТУ, ХТМУ, ТУ, зала “Октомври”, какво и всички стопански и жилищни сгради в квартала;



Без подаване на топла вода в кв. „Витоша“ ще бъдат - Стол 15, Спортен комплекс „Октомври”, Бизнес център Интелект, Радиохимия, Бл. № 4А, ул. „Иван Багрянов“ № 19, МГИ Лаборатория, Библиотека, Музей, Стол, Геопроучвателен ф-т, Хранителен Блок, инв. Д-я, Музейко, ТУ блок № 11, блок № 12, Тенис база, Общежитие бл. №№ 1, 2, 3, 4, 5 /община/, 6, Стол № 17, Хотел „Витоша”, Инвитро болница, ул. Росарио № 2, бул. „Г. М. Димитров“ № 38, ул. „Никола Габровски“ № 90, № 102А, хотел „Вега”, ул. „Христо Данов“ №№ 11, 15, 17, НХА приложни изкуства, ул. „акад. Йордан Трифонов“ №№ 4, 6, 6А, 8, 1, 3, 5, 7, 11, ул. „проф. Христо Вакарелски“ №№ 1, 3, 5, 5А, както и бл. №№ 1, 2, 3, 5Б, 6, 7, 9, 11, ул. „проф. Георги Златарски“ №№ 3, 5, 18 и бул. „Симеоновско шосе“ № 9;



Без подаване на топла вода в кв. „Малинова долина“ ще бъдат бл. №№ 1, 4, 4а, 59А, 59Б, 61А, 62, 63, 64, 67, ул. „Боян Боянов“ № 2, на бул. „Симеоновско шосе“ - резиденции на: Афганистан, Кувейт, Иран, Индонезия, Китай, Сирия, Алжир, Мароко, Венецуела, Белгия, Испания и Аржентина.

















