Вече ще губим пари и от бензиностанциите

Колко лош английски от външния ни ...

Режисьор: Ридли Скот В ролите: Фреди Хаймор, Аби Корниш, Албърт Фини, Ръсел Кроу, Том Холандър, Марион Котияр



- Татко, знаеш ли кой влак е с най-голямо закъснение?

- Кой?

–Този,който обеща да ми вземеш миналата година!!!



