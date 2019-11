Германската телевизионна компания ProSiebenSat.1, която стои зад популярните канали Pro7 и Sat.1, отвори развоен център в София, който ще разработва продукти извън стандартните телевизионни предавания, съобщава Капитал. Фокусът ще бъде върху интерактивно съдържание за различни платформи – от телевизионно до такова за уеб и смартфони.



Българският развоен център ще работи предимно по модернизацията на германския гигант и ще разработва платформа, която да позволява на зрителите да взаимодействат със съдържанието, като вземат участие в дадено предаване, игра или шоу, подобно на начините, по които съдържанието е интерактивно в платформи като Facebook, Twitch и други.





Българските ъгли в историята са два: от една страна, местният развоен център е изграден от българския разработчик на софтуер "Дриймикс" и консултантската HR компания за изграждане на IT екипи "БИКА Сървисис". От друга, ProSiebenSat.1 ще търси решения за модернизирането си от българската IT екосистема.



"Германските телевизии искат да се модернизират, защото разбират, че постепенно губят влиянието си върху аудиторията именно защото все по-малко хора гледат телевизия и все повече използват интернет пространството, за да се забавляват и информират", коментира Тодор Гигилев, изпълнителен директор на "Дриймикс". "Българските IT компании могат да помогнат за тази модернизация с експертизата си в изграждането на модерни IT решения."



Българският офис



Работата по развойния център в София започва през февруари тази година. Вече функционира и в него към момента работят 40 специалисти, ядрото от които са софтуерни разработчици от "Дриймикс". "Дриймикс" подпомага проекта по два начина: като предоставя експертиза в използваните софтуерни технологии, отговаря за създаването на софтуерната архитектура и гарантира качеството на разработката и доставката на продукта на ProSieben и като се занимава с организационната част около изграждането на местната структура.



Офисът е създаден на модела BOT (build, operate, tranfser – създай, оперирай, предай), който позволява пълен контрол върху интелектуалната собственост, която ще бъде под контрола на ProSiebenSat.1. Сумата по инвестицията не е ясна.



ProSiebenSat.1 Media е германски медиен конгломерат, листнат на Франкфуртската фондова борса. Пазарната капитализация на компанията е близо 3 млрд. евро, а приходите за 2018 г. възлизат на 4.1 млрд. евро. Каналите на фирмата достигат до 45 млн. домакинства в немскоезичния свят, като освен всичко компанията има и свои филмови студиа, които продуцират филми за платформи като Amazon и Netflix.