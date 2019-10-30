ГЕРБ-СДС
1. Йорданка Фандъкова
2. проф. д-р Иво Петров
3. Елен герджиков
4. Малина Едрева
5. арх. Ивайло Петков
6. Николай Стойнев
7. д-р Антон Койчев
8. проф. д-р Асен Николов
9. Татяна Георгиева
10. Екатерина Йорданова
11. Валя Чилова
12. Лорита Радева
13. Силвия Христова
14. Анна Стойкова
15. Зафир Зарков
16. Георги Георгиев
17. Борислав Бориславов
18. Ваня Тагарева
19. Стефан Марков
20. Христиан Петров
21. Радослав Влахов
22. Прошко Прошков
23. Ботьо Ботев
24. Симеон Колев
25. Димитър вучев
26. Веселив Милев
27. Радослав Абрашев
Фандъкова, ако спечели балотажа
28. Борис Петров
БСП
1. Калоян Паргов
2. Милка Христова
3. Иван Таков
4. Иван Пешев
5. Владимир Данев
6. Диана Тонова
7. Михаил Ставрев
8. Альоша Даков
9. Николай Николов
10. Васко Тодоров
11. Иван Мечков
12. Иван виделов
13. Николай Велчев
14. Албена Кръстева
15. Петко Димитров
Демократична България
1. Методи Лалов
2. арх. Борислав Игнатов
3. Веселин Калановски
4. Марта Георгиева
5. Владислав Панчев
6. Иво Божков
7. Михаил Паргов
8. Тома Белев
9. Симеон Ставрев
10. Любомир Георгиев
11. Яна Тодоранова
12. Грети Стефанова
ВМРО
1. Ангел Джамбазки
2. Карлос Контрера
3. Владимир Митов
4.Димитър Антон
Ако Джамбазки се откаже и остане евродепутат, влиза
Столица:
Прочети още на: https://stolica.bg/mestna-politika/vizhte-noviya-sastav-na-stolichniya-obshtinski-savet
Ако Джамбазки се откаже и остане евродепутат, влиза
5. Михаил Петров
Атака
1. Волен Сидеров
2. Борислав Иванов
Ако Сидеров се откаже, влиза
3. арх. Румен Русев
и независимия Борис Бонев
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бТВ Синема 30 октомври 21:00ч.
Режисьор: Люк Бесон
В ролите: Скарлет Йохансон, Морган Фрийман, Мин-Сик Чой, Пило Асбик, Аналий Типтън и др.
Днес е чудесен ден за всички стрелци. Чувствате