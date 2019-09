

Живеем в държава, в която новините вече не се различават от вицовете.

Иво Сиромахов

Ако искаш да чуеш "ало", произнесено със сто различни интонации, звънни на баба си и мълчи.

How do you drive her? - Как я караш?

Everything is electricity and cable! - Всичко е ток и жица!

She became one! - Тя стана еднааа...

She became, what she became! - Стана тя, каквато стана!

I'm pushing oil! - Бутам масло!

Remove, remove! - Мани-мани...

Lets rob our pears - Да си обираме крушите!

From a famous weather nobody shaves me for a plum! - От известно време никой не ме бръсне за слива.

Village stick - Селска пръчка.

Тo hit the cross-eyed! - Да удариш кьоравото!

The fast bitch gives birth to blind puppies! - Бързата кучка, слепи ги ражда!

Guilty unchased runs! - Гузен, негонен бяга!

Let`s lift the pigeons! - Да вдигаме гълъбите!

I made myself very much! - Много се напра'йх!

My lighthouse hurts! - Боли ме фара!

Work is his mother! - Работа му е майката

Drive to go! - Карай да върви!

This work doesn't get up! - Не става тая работа!

They are giving it to rain! - Дават го да вали!



I've thrown him an eye! - Хвърлил съм му око!

What knocked, such called! - Каквото почукало, такова се обадило!

Be careful in the picture! - Внимавай в картинката!

Only, don't make yourself to me! - Само няма да ми се пра'йш!

Your grandmother's kite! - На баба ти хвърчилото!

I'm going to bed cause I can`t see two! - Лягам си, че две не виждам!

Big leek. - Голям праз.

"Тинк танк" на български се превежда не като "мозъчен тръст", а като "главанаци накуп"

Борислав Цеков

Любимата бира на Лили Иванова била ШумеРско специално.

Пернишката жена е като Пинокио. Всеки път, когато излъже, носът и се подува..

Фън Шуй е измислен от китайските крадци, за да се ориентират по-добре по домовете.

Ревнива жена към мъжа си:

- Коя е тая Аларма и защо ти звъни в 6 сутринта?!

Снощи жена ми ми крещя половин час за това, че никога не съм я бил слушал като ми говори... или нещо подобно

За да не могат руските хакери да повлияят на местните избори, ЦИК обяви, че ще публикува резултатите ден по-рано!



- Мамо, излизам. Да купя ли нещо?

- Купи си апартамент и се махай! На 45 си вече.

Мамо, аз грозна ли съм?

- Питай гаджето си.

- Какво гадже?

- Именно.

Ако съседските деца вдигат много шум, кажете им през стената, че сте джудженце, което живее в контакта и трябва да ви нахранят с пирончета...

