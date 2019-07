И най-влиятелният вестник в света The New York Times ни се присмива за хакерската атаката срещу НАП. В публикация със заглавие 5 Million Bulgarians Have Their Personal Data Stolen in Hack медията проследява проблема с киберсигурността в страната.



Разследването на кражбата на личната информация на почти всеки възрастен в България доведе до арестуването на 20-годишен компютърен програмист, съобщи полицията в сряда, във връзка с нарушение, което подчертава уязвимостта на огромната част от цифровизираната информация, пише The New York Times.



Властите признаха, че националната данъчна агенция в България е била хакнала, след като в понеделник е получила имейл с подигравка и претенция за отговорност. Изтекли са имената, адресите, доходите и информацията за социалното осигуряване на пет милиона българи и чуждестранни жители - в страна с едва седем милиона население.



"Състоянието на вашата киберсигурност е пародия", пише хакерът.



Въпреки че полицията предупреди, че разследването е в начален стадий, някои официални лица твърдят, че Русия може да е била зад атаката, като отмъщение за скорошното закупуване на американски изтребители. Адвокатът на заподозрения е отрекъл, че е играл някаква роля в нарушението.



Независимо кой е извършил хакването, експертите казаха, че нарушението подчертава нарастващата опасност, пред която са изправени както правителствата, така и техните граждани в един все по-дигитализиран свят.



Пробивът е най-голямата кражба на лични данни, докладвани някога на Балканите - премиерът на България свика спешно заседание на агенциите за сигурност на нацията - и само последната от поредицата от атаки, които разкриха колко много данни остават несигурни онлайн въпреки редица на отдавнашните кражби.