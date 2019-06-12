НАТО: Бомбардировките над Югославия бяха необходими и легитимни



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„Историята показа, че бомбардировките над Югославия бяха необходими и легитимни, защото прекратиха насилието и позволиха на бежанците да се завърнат по родните места”, заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Според него КФОР е помогнала за създаването на безопасна среда в Косово за всички, включително и за сръбската общност, живееща в региона. “Знам, че НАТО все още предизвиква противоречия в Сърбия и много от тях все още имат болезнени спомени за въздушната кампания през 1999 година. Това е още по-трудно за тези, които са загубили близки. Всеки загубен невинен живот е трагедия и ние дълбоко съжаляваме за това“, заяви Йенс Столтенберг, като добави, че тази кампания никога не е била насочена срещу сръбския народ. Но е факт, че бяха ударени нарочно граждански обекти като влак, болници, телевизията и катедралата в Белград, а Съветът за сигурност на ООН не е давал мандат, така че от гледна точка на международното право атаката беше и незаконна. Освен това не беше подкрепена и от всички в НАТО и не представляваше Пакта – например от съседна нам Гърция. "Напротив, целта беше да се защитят цивилните граждани в по-широкия регион чрез спиране на дейността на режима на Милошевич, осъден от международната общност. Никога не трябва да забравяме миналото, но трябва да се поучим от него и да го оставим зад гърба си“, каза Столтенберг.









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