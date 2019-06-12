  
Новини

Свързани новини

10.06.2019 16:05

НАТО: Бомбардировките над Югославия бяха необходими и легитимни

Видян 252 пъти | Коментари 1
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна


„Историята показа, че бомбардировките над Югославия бяха необходими и легитимни, защото прекратиха насилието и позволиха на бежанците да се завърнат по родните места”, заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Според него КФОР е помогнала за създаването на безопасна среда в Косово за всички, включително и за сръбската общност, живееща в региона. “Знам, че НАТО все още предизвиква противоречия в Сърбия и много от тях все още имат болезнени спомени за въздушната кампания през 1999 година. Това е още по-трудно за тези, които са загубили близки. Всеки загубен невинен живот е трагедия и ние дълбоко съжаляваме за това“, заяви Йенс Столтенберг, като добави, че тази кампания никога не е била насочена срещу сръбския народ. Но е факт, че бяха ударени нарочно граждански обекти като влак, болници, телевизията и катедралата в Белград, а Съветът за сигурност на ООН не е давал мандат, така че от гледна точка на международното право атаката беше и незаконна. Освен това не беше подкрепена и от всички в НАТО и не представляваше Пакта – например от съседна нам Гърция. "Напротив, целта беше да се защитят цивилните граждани в по-широкия регион чрез спиране на дейността на режима на Милошевич, осъден от международната общност. Никога не трябва да забравяме миналото, но трябва да се поучим от него и да го оставим зад гърба си“, каза Столтенберг.


Етикети
, , , ,
Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com

19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

  • 001 достоен продължител на делото на Фюрера. 10.06.2019 12:29

    За обеднения уран нито дума? https://www.sofitravel.ru/pro-posledstvija-voyny-i-ekologiyu-v-serbii/ Главным следствием бомбардировок стали человеческие жертвы и полностью разрушенная инфраструктура страны: 82 моста, 61 развязка и дорожный туннель, 57 % всех нефтехранилищ (по некоторым оценкам 100% нефтяной инфраструктуры), 89 фабрик и заводов, 14 аэродромов, 48 больниц и госпиталей, 70 школ, 18 детских садов, 35 церквей, 29 монастырей и пр., и пр. Оценки экономического ущерба экономике Сербии от бомбардировок в ходе войны сильно разнятся: до 1 до 30 млрд. долларов. Но ясно, что ущерб стране был нанесен колоссальный. Различные виды вреда нанесены бомбардировками химических предприятий, кассетными бомбами и снарядами с урановыми наконечниками.ю Что касается химикатов, то во время горения они нанесли колоссальный ущерб здоровью людей. Тот же поливинилхлорид является сильным ядом, во время его горения выделяется крайне ядовитый фосген и множество токсичных веществ. Также в такой ситуации крайне опасен аммиак. В результате бомбардировок в ходе войны и Панчево, и Белград были окутаны ядовитым химическим облаком, и люди получили отравления с самыми тяжелыми последствиями — смерти, выкидыши у беременных и пр. Огромная часть химических веществ, которые попали в сточные каналы, оказались в Дунае (в районе Болгарии было нефтяное пятно длинной 16 км.) и потом в Черном море… Что касается Крагуеваца, то там был разбомблен автомобильный завод и цистерны с химикатами. В Нови Сади был разбомблен НПЗ, также вылились и сгорели тысячи тонн нефти. И опять же пострадал Дунай. В городе Бор атакам подверглись нефтяные склады, сталелитейный завод и медные рудники. https://www.sofitravel.ru/wp-content/uploads/2015/06/Kosovo_uranium_NATO_bombing1999.png

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 12 юни 21:00ч.

Разрушителят

Режисьор: Марко Брамбила
В ролите: Силвестър Сталоун, Уесли Снайпс, Сандра Бълок, Найджъл Хотърн, Бенджамин Брат, Боб Гънтън, Глен Шадикс

виц на деня


На банкет:
- Колко години ми давате? - пита кокетка своя съсед.
- Съдейки по цвета на бузите - седемнадесет. По извивката на брадичката - шестнадесет. По нежната кожа на лицето - двадесет. Или общо - петдесет и три.

към хороскоп хороскоп

близнаци

Добро сътрудничество с човек

Пред вас ще изникнат предизвикателства в

Приятели: Автомобилният свят | Atol.bg | Видео | Запознанства | Работа в туризма | Селскостопански новини | Книги за вас | Красота | Недвижими имоти | mp3 | Tърсачкa за новини |