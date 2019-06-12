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За обеднения уран нито дума? https://www.sofitravel.ru/pro-posledstvija-voyny-i-ekologiyu-v-serbii/ Главным следствием бомбардировок стали человеческие жертвы и полностью разрушенная инфраструктура страны: 82 моста, 61 развязка и дорожный туннель, 57 % всех нефтехранилищ (по некоторым оценкам 100% нефтяной инфраструктуры), 89 фабрик и заводов, 14 аэродромов, 48 больниц и госпиталей, 70 школ, 18 детских садов, 35 церквей, 29 монастырей и пр., и пр. Оценки экономического ущерба экономике Сербии от бомбардировок в ходе войны сильно разнятся: до 1 до 30 млрд. долларов. Но ясно, что ущерб стране был нанесен колоссальный. Различные виды вреда нанесены бомбардировками химических предприятий, кассетными бомбами и снарядами с урановыми наконечниками.ю Что касается химикатов, то во время горения они нанесли колоссальный ущерб здоровью людей. Тот же поливинилхлорид является сильным ядом, во время его горения выделяется крайне ядовитый фосген и множество токсичных веществ. Также в такой ситуации крайне опасен аммиак. В результате бомбардировок в ходе войны и Панчево, и Белград были окутаны ядовитым химическим облаком, и люди получили отравления с самыми тяжелыми последствиями — смерти, выкидыши у беременных и пр. Огромная часть химических веществ, которые попали в сточные каналы, оказались в Дунае (в районе Болгарии было нефтяное пятно длинной 16 км.) и потом в Черном море… Что касается Крагуеваца, то там был разбомблен автомобильный завод и цистерны с химикатами. В Нови Сади был разбомблен НПЗ, также вылились и сгорели тысячи тонн нефти. И опять же пострадал Дунай. В городе Бор атакам подверглись нефтяные склады, сталелитейный завод и медные рудники. https://www.sofitravel.ru/wp-content/uploads/2015/06/Kosovo_uranium_NATO_bombing1999.png
бТВ Синема 12 юни 21:00ч.
Режисьор: Марко Брамбила
В ролите: Силвестър Сталоун, Уесли Снайпс, Сандра Бълок, Найджъл Хотърн, Бенджамин Брат, Боб Гънтън, Глен Шадикс
Пред вас ще изникнат предизвикателства в