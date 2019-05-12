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11.05.2019 09:15

Прясно ремонтиран булевард във Варна се наводни след първия дъжд

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Проливен дъжд и ситна градушка се изляха над Варна в петък и наводниха прясно ремонтирания булевард "Васил Левски", който се прочу и с елипсовидното си кръгово кръстовище. Това разкриват публикувани от потребители на "Фейсбук" снимки, предаде Медиапул.
От тях се вижда, че е наводнена част от платното в посока стадион "Спартак" срещу Районната здравна инспекция е покрита с вода.

"Валя пет минути дъжд и това е резултатът", написа Пламен Тачев във "Фейсбук"
Видео от най-ниската част на новия булевард "Васил Левски", който се оказа наводнен, също беше публикувано във "Фейсбук".
Силният валеж предизвика наводнения по улиците в централната част на Варна, предаде агенция "Фокус".

Затруднено е било и придвижването на пешеходците по тротоарите. Светофари са излезли извън строя, казаха шофьори.  


 





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  • 001 Мутрьо ПРЪСТОВЕТЕ и неговият РЕВОЛЮЦИОНЕН ПРОЕКТ 11.05.2019 10:47

    .РЕВОЛЮЦИОННИЯ ПРОЕКТ НА БОЙКО И ПОРТНИХ СЛЕД 5 МИНУТИ ДЪЖД! ОТВРАТ! КОЛКО ОТКРАДНАХТЕ, БРЕ, НАГЛЕЦИ! Варна, новият бул. Левски. Валя 5 минути. Снимки: Виждам те КАТ ВАРНА. #БравоПортних #HUBAWOE #СтабиуноЕ #130МИЛИОНА Пламен Тачев Бележка на АФЕРА: Революционния проект на Бойко Борисов и качения Горе на черешата кмет Портних. Отврат! Колко откраднахте, бре, наглеци! http://afera.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE.html

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