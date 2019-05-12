Прясно ремонтиран булевард във Варна се наводни след първия дъжд



Гласували 1

Видян 238 пъти | Коментари 1 Гласували



Проливен дъжд и ситна градушка се изляха над Варна в петък и наводниха прясно ремонтирания булевард "Васил Левски", който се прочу и с елипсовидното си кръгово кръстовище. Това разкриват публикувани от потребители на "Фейсбук" снимки, предаде Медиапул.

От тях се вижда, че е наводнена част от платното в посока стадион "Спартак" срещу Районната здравна инспекция е покрита с вода.



"Валя пет минути дъжд и това е резултатът", написа Пламен Тачев във "Фейсбук"

Видео от най-ниската част на новия булевард "Васил Левски", който се оказа наводнен, също беше публикувано във "Фейсбук".

Силният валеж предизвика наводнения по улиците в централната част на Варна, предаде агенция "Фокус".



Затруднено е било и придвижването на пешеходците по тротоарите. Светофари са излезли извън строя, казаха шофьори.



















