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.РЕВОЛЮЦИОННИЯ ПРОЕКТ НА БОЙКО И ПОРТНИХ СЛЕД 5 МИНУТИ ДЪЖД! ОТВРАТ! КОЛКО ОТКРАДНАХТЕ, БРЕ, НАГЛЕЦИ! Варна, новият бул. Левски. Валя 5 минути. Снимки: Виждам те КАТ ВАРНА. #БравоПортних #HUBAWOE #СтабиуноЕ #130МИЛИОНА Пламен Тачев Бележка на АФЕРА: Революционния проект на Бойко Борисов и качения Горе на черешата кмет Портних. Отврат! Колко откраднахте, бре, наглеци! http://afera.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE.html
Пред жителите на Добрич Елена Йончева ...
бТВ Комеди 12 май 20:30ч.
Режисьор: Пол Фийг
В ролите: Кристен Уиг, Мая Рудолф, Роуз Бърн, Ребъл Уилсън