Победителят от Mega Millions с най-големия джакпот в историята на САЩ - $ 1,5 млрд. ще сподели богатството си.

Щастливата жена от Южна Каролина, която е избрала да остане анонимна, дарява част от парите сина Червения кръст на Алабама за облекчаване на щетите от торнадото и няколко благотворителни организации.

"Тя реши да дари, защото е поискала парите, точно когато торнадото удари Алабама в началото на март", каза нейният адвокат Джейсън Курланд. Той добави, че победителката не иска да обяви точно колко дарява на благотворителните организации. Сред тях са: Ronald McDonald House Charities of Columbia, In The Middle - която помага на жените с рак на гърдата, City of Simpsonville Art Center, One SC Fund - в помощ на пострадалите от урагана Флоренция.