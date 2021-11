Повече умрели от грип, отколкото от К19 през 2022 г: Бил Гейтс

Американският милиардер Бил Гейтс заяви, че изследванията на неговата фондация показват, че през 2022 г. смъртността от ковид19, вследствие на придобития с ваксинацията имунитет, ще падне под смъртността от сезонен грип. Това обаче ще важи, ако не се появи нов, по-опасен вариант на вируса, заяви той на Bloomberg New Economy Forum в Сингапур. Според него разпространението на ваксинацията, което засега никак не е добро в Третия свят, ще се нормализира до средата на идната година, като основната проблемна област е под-сахарна Африка, както се изрази той, за да не употреби думата „черна”. The Bill and Melinda Gates Foundation е основен дарител на лечението на К19 в света със стотици милиони долара. По данни на Световната здравна организация грипът убива 650 000 души годишно в цял свят, а за две години ковид19 – 5 млн. души или над 3 пъти повече.

Мария Пенчева