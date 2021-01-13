Telegram призова за бойкот на Apple и минаване на Android

2021 г. ще бъде под знака на белия ...



- Скъпа, ако умра, не ме жали дълго, омъжи се повторно, радвай се на живота, бъди щастлива. Само те моля да възпитаваш добре децата ни.

- Престани вече! Най-нормална супа е. Като не искаш, не яж!