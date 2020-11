Илон Мъск изпревари Бил Гейтс по богатство

Изпълнителният директор на компанията "Тесла" (Tesla Inc.) Илон Мъск увеличи нетното си богатство през тази година с повече от 100 млрд. долара и се превърна във втория най-богат човек в света, задминавайки Бил Гейтс, предаде БНР.



Това сочи индексът на милиардерите на агенция Блумбърг (Bloomberg Billionaires Index), който за пръв път класира Илон Мъск с богатство в размер от 127,9 млрд. долара пред основателя и бивш шефа на "Майкрософт" (Microsoft) Бил Гейтс, чието богатство се оценява на 127,7 млрд. долара.



Илон Мъск се е възползвал от огромния скок на акциите на Tesla, които нараснаха с над 520% от началото на годината досега. По време а търговията в понеделник акциите на Tesla Inc. поскъпнаха с нови 6,58% до рекордно ниво на затваряне на пазара от 521,85 долара за една акция. Това доведе до пазарна капитализация на американската компания за производство на електромобили в размер на 474 млрд. долара. С оглед на дела на акции на Илон Мъск в неговата компания, само в рамките на вчерашната търговия нетното му богатство се увеличи със 7,2 млрд. долара.



Мъск започна годината на 35-о място в индекса.



Агенция Блумбърг отбелязва, че основателят на Microsoft Corp. Бил Гейтс вероятно щеше да остане по-напред в тази класация, ако не беше предоставил над 27 млрд. долара от своето състояние на Фондация Гейтс от 2006 г. насам.



Междувременно главният изпълнителен директор на Amazon.com Inc. Джеф Безос продължава да бъде най-богатия човек в света със състояние от 182 млрд. долара, показва индексът на Блумбърг, което е с над 67 млрд. долара повече в рамките на настоящата година.