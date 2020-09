IT специалисти все още са най-търсените кадри у нас

IT специалистите все още са най-търсените кадри на българския пазар дори след шока на трудовия пазар с извънредното положение, предизвикано от COVID-19 пандемията. При това не само от IT компаниите, а и от други сектори като изнесени/споделен услуги, строителство и бързооборотни стоки. Това показва анализът на лидера в областта на HR решенията Adecco България. След тях се нареждат специалисти с финансови профили, с добри познания в международни езици и инженери. Наемането на нови служители се случва основно в София и най-големите градове в страната, в провинцията този процес е много слаб. Активни в момента на пазара на труда са основно IT и международните компании, като се забелязва ясно изразена тенденция за използване на HR подкрепа основно за по-високи или специализирани профили.

„Компаниите са предпазливи в наемането на нови служители и наблюдават внимателно развитието на икономическите последици от COVID криза както в България, така и в чужбина. Разбира се, това е нормално предвид експортно ориентираната насоченост на икономиката ни. Като цяло големите мултинационални компании подготвят планове за действие при извънредни ситуациии, предприемайки действия, насочени към повишаване на гъвкавостта на компанията. Така планират да подсигурят постоянни нива на производителността си във всеки един сценарий, който може да се развие в близкото бъдеще. Забелязва се и лек ръст на търсенето на услугата за кариерно консултиране. От нея се възползват основно международните компании, които осигуряват тази подкрепа за част от освобождаваните служители. Това е показател са социално-ориентирана вътрешно-фирмена политика по отношение на ценни кадри, с които