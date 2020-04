Хакери пробиха защитата на СЗО



Анонимни активисти пробиха защитата на хиляди профили на служители в организации, които продължават да се борят активно с коронавируса. Базата данни включва приблизително 25 хил. акаунта, включващи имейл адреси и пароли, предаде digital.bg.



Засегнатите потребители са част от Световната здравна организация (СЗО), Gates Foundation, Wuhan Institute of Virology, World Bank, US National Institutes of Health (NIH), както и US Centers for Disease Control and Prevention (CDC),



Информацията вече е публикувана в интернет от представителите на неизвестната групировка хакнала профилите и се използва за разпространение на конспиративни теории онлайн. Нито една от засегнатите организации все още не е потвърдила за инцидента.



Публикация на Washington Post уточнява, че базата данни е открадната от сървърите на шестте организации.



Все още няма групировка от хакери, която да поеме отговорност за кибератаката. Независимо изследване на SITE Intelligence Group - американски регулатор за онлайн тероризъм и екстремизъм показва, че първоначално информацията е споделена в групи на неoнацисти и след това е споделена от 4chan в други популярни платформи в интернет като Pastebin и Twitter, съобщава BusinessInsider.



Етикети

защита, пробиха, СЗО, хакери