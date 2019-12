Google пуска нова функция за гласовия си асистент за устройства с Android и iOS. Потребителите вече ще могат да използват Google Assistant и като преводач в реално време, съобщава онлайн изданието TechCrunch, цитирано от Vesti.bg.

Функцията може да се използва в разговори между хора, които не говорят на един език. Тя се активира с гласова команда като "Hey Google, be my German translator", "Hey Google, help me speak Spanish", "Interpret from Polish to Dutch" или "Thai interpreter". Режимът се спира с команда "Stop", "Quit" или "Exit".

Асистентът автоматично ще активира режим на преводач. Той ще слуша казаното от потребителя и ще го превежда в реално време на указания език. Преводът се предлага едновременно в писмен вид и се изговаря на глас от приложението.

Асистентът ще може да чува отговора и също да го превежда в реално време. Освен това приложението ще предлага и кратки, готови отговори, които да се активират чрез бутон.