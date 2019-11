След като здравният министър на Зимбабве се оплака, че контрацептивите, произведени в Китай са твърде малки за мъжете в африканската държава, китайски производител на презервативи заяви, че обмисля да започне производството на продуктите си в различни размери.

След като здравният министър на Зимбабве се оплака, че контрацептивите, произведени в Китай са твърде малки за мъжете в африканската държава, китайски производител на презервативи заяви, че обмисля да започне производството на продуктите си в различни размери, предава Scmp.com.

Министърът на здравеопазването Дейвид Париренятва коментира това по време на събитие за насърчаване на превенцията на ХИВ / СПИН, в столицата Хараре миналата седмица.

"В южноафриканския регион има най-голямо разпространение на ХИВ. Ние насърчаваме употребата на презервативи, за да предотвратим този проблем.“, казва Париренятва.

„Младежите сега имат точно определени презервативи, които харесват, но ние не ги произвеждаме. Внасяме презервативи от Китай, а някои мъже се оплакват, че са твърде малки за тях."

Париренятва добави, че зимбабвийските фирми трябва да се стремят да произвеждат презервативи, а не да разчитат на вноса им.

Джао Чуан, главният изпълнителен директор на производителя на презервативи Beijing Daxiang and His Friends Technology Co, заяви пред South China Morning Post, че фирмата планира да произвежда контрацептиви с различни размери.

„Що се отнася до различните изисквания на клиентите в Зимбабве нашата фирма има възможността и задължението да даде своя принос, така че започнахме да правим някои проучвания на потребителите в региона, за да подготвим бъдещи продукти с различни размери “, казва Джао в имейл.

Джао заяви, че клиентите по света имат различни изисквания, като китайските мъже предпочитат по-тънки презервативи, без да се притесняват от размера, докато клиентите в Северна Америка харесват по-различен тип контрацептиви.