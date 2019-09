Приложения за защита на чатове и съобщения



Вече има ново поколение приложения за чатовете и съобщенията ви, които предлагат защита и сигурност, както и удобна работа с тях. Каналът CTRL ALT DEL във vbox7 представя няколко приложения, с които лесно да ограничите достъпа и да защитите вашите съобщения, текстове и изображения. GO SMS Pro е популярно приложение. Има интересна особеност, която се изразява в това, че можете да скривате своите контакти. Когато скритите контакти ви изпратят текстово съобщение, трябва първо да отключите съобщението, преди да може да го прочетете. Hi App Lock е добър вариант за заключване на отделни приложения за Android, с цел по-добра поверителност. Помислете колко често оставяте телефона или таблета си на бюрото или в колата? Hi App Lock е много лесен за работа и ще осигури стабилна защита на информацията ви. Vault е приложение, което измина дълъг път през последните няколко години. Vault се превърна в повече от център за контрол на поверителността. С безплатната версия можете да криптирате вашите изображения, както и да шифровате и ограничен брой текстови съобщения.





