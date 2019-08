Apple и Goldman Sachs стартират виртуална кредитна карта за iPhone



Apple Inc. предостави възможност на избрани потребители на смартфони от модела iPhone да кандидатстват за новата виртуална кредитна карта, наречена Apple Card, която е съвместно разработена с банката Goldman Sachs Group.

Виртуална кредитна карта ще бъде предложена по-късно този месеца, когато всички потребители на iPhone ще могат да кандидатстват за портфейлното приложение на Apple, ако разполагат с операционната ситема iOS 12.4 или още по-нова версия.

Информацията, въведена в заявлението, ще се изпраща за преглед на банката Goldman Sachs, като тази процедура ще отнеме само няколко минути посредством приложението Apple Wallet и системата Apple Pay, твърдят от Apple Inc.

Самата платежна мрежа за новата кредитна карта ще се поддържа от Mastercard. Тя няма да има никакви годишни или транзакционни такси, свързани с виртуалната карта, докато самите потребителите ще могат да получат пари в брой за техните покупки - 3%, ако купуват директно от Apple Store, 2%, ако използват Apple Pay или 1% дневно връщане на пари в брой за всички други покупки.

Чрез въвеждането на така виртуална карта Apple ще се опита да диверсифицира своя основен бизнес от продажби на различни устройства и в същото време да допринесе за изграждането на нов потребителски бизнес на голямата банка от Уолстрийт.

За банката Goldman Sachs, новата кредитна карта представлява надграждане на марката за потребителско банкиране Marcus, започнала през 2015-а година.

Apple предлага опция и за физически налична карта, изработена от титан, но без тази кредитна карта да има видим номер. Вместо това номерът на картата ще се съхранява на защитен чип в iPhone, който генерира виртуални номера за онлайн покупки, или за покупки през телефона, изискващи номер на картата.

Apple се съсредоточи върху поверителността, казвайки, че информацията за покупките ще се съхранява на iPhone на потребителя и че самата компания не може да вижда информацията. От своя страна Goldman Sachs няма да може да използва данни за маркетингови цели, дори за продажба на други продукти на банката.

Акциите на Apple Inc. поскъпват с 1,25% на извънборсовата търговия на Уолстрийт, след като вчера акциите на технологичния гигант поевтиняха с цели 5,23% като реакция на ескалиращата търговска война между САЩ и Китай, която в понеделник сякаш прерасна и във валутна война след силната обезценка на китайския юан спрямо американски долар. Трябва да се има предвид, че Apple е една от най-силното засегнатите американски компании от търговската война с Пекин, тъй като нейните експозиции и бизнес в Китай формират около 20% от приходите ѝ.

