Милиони плаващи острови, групирани заедно, които превръщат въглеродния диоксид в метанолово гориво, могат да помогнат за намаляване на количеството парникови газове в атмосферата, според изследователи от Норвегия и Швейцария. Екипът представи предложение за "слънчеви метанолови острови" в статия, публикувана в списание Proceedings of the National Academy of Sciences journal.



В рамките на статията те констатират, че за ограничаване на глобалното затопляне е необходимо значително намаляване на емисиите на въглероден диоксид от изгарянето на изкопаеми горива. Въпреки това, течните горива, базирани на въглерод, ще продължат да бъдат важни средства за съхранение на енергия в обозримо бъдеще. Учените предлагат комбинация от до голяма степен съществуващи технологии за използване на слънчевата енергия за преработване на атмосферен въглероден диоксид в течно гориво.



Чрез плаващи острови, подобни на големи плаващи рибни стопанства, ще се използват фотоволтаични клетки, които могат да преобразуват слънчевата енергия в електричество. Това ще доведе до производство на водород и до извличане на въглероден диоксид от морската вода. Получените газове след това се подлагат на взаимодействие, за да се образува метанол, който може да се използва повторно като гориво.

















