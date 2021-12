Крос битки на живо в Гласът на България

Напълно нов, непредвидим, супер емоционален и вълнуващ етап на крос битките следва тази неделя в „Гласът на България“ от 20 ч. по bTV. В него треньорите – Галена, DARA, Любо Киров и Иван Лечев, по свой избор ще изправят участник от отбора си, срещу участник от всеки друг конкурентен отбор. В епизода ще има общо шест крос битки, а 12-те финалисти, които стигнаха до тук след нокаутите, ще се борят за само 6 места на сцената на големия финал. Неочаквани обрати, усмивки и сълзи ще съпътстват изпълненията на живо, а музикалното състезание може да се обърне буквално „с главата надолу“ – точно преди финалa, другата неделя.

В първия лайв концерт за сезона от сцената ще звучат зашеметяващи изпълнения на хитовете на - Adele, Queen, Ray Charles, Billie Eilish, Hozier и други, а епизодът ще започне ударно с общо изпълнение на песента “You’ve Got the Love” на Florance + The Machine. Тази и следващата неделя, бендът на „Гласът на България“ ще бъде в по-голям състав, а към него ще се присъединят едни от най-добрите музиканти на България.

Зрелищни визуални ефекти и великолепна танцова хореография на живо, ще внесат още повече настроение за самите изпълнители, за всички в залата, а и за зрителите пред екраните. А те, зрителите, за първи път в неделя, ще имат възможност да подкрепят своя фаворит в надпреварата, като гласуват за него на обявените по време на епизода номера.

В тази вълнуваща вечер, за място на финала ще се борят - Христина Йосифова, Лидия Ганева, Даниел Стайков от отбор DARA, Иван Тодоров Иванов, Джейми Рашед, Стефан Здравкович от отбора на