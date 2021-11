Гледаме руските филмови хитове в START

Международната стрийминг платформа с руска продукция START, лидер в създаването на премиум съдържание в ОНД, стъпва в България. Най-бързо развиващата се сред руските стрийминг услуги (според независимите аналитични агенции Telecom Daily и TMT Consulting), START обявява първата вълна от ексклузивно съдържание с български и английски субтитри на разположение на зрителите. START предлага оригинално премиум съдържание с цена на абонамента от 4,99 евро, без допълнителни такси и реклами, както и 7-дневен безплатен тестов период. Платформата е достъпна на start.film, на смартфони и таблети с Android и Apple, на смарт телевизори Samsung и LG, а до края на 2021 г. ще бъде достъпна и на Android TV. START разполага със собствено продуцентско студио, което през последните четири години е създало над 50 оригинални проекта, включително широк спектър от филми, сериали, документални филми и семейни програми. Основният фокус е върху висококачествени сериали и филми, създадени от най-добрите творци и артисти в руската индустрия. Има над 80 проекта в различни етапи на производство, включително The Challenge - първия филм, заснет в Космоса от Клим Шипенко, който наскоро се върна от Международната космическа станция. Проектът е копродукция на START съвместно с Roscosmos, Channel One и Yellow, Black and White. Успехът на платформата се подсилва и от факта, че продуцентите на START стоят зад Son of a Rich - най-касовия руски филм на всички времена, надминат единствено от Avatar (44,2 млн. евро) в руския боксофис. Оригиналният научнофантастичен хит на START Better Than Us става първият руски проект, получил статут на оригинален продукт на Netflix, както и Russian Affairs/Gold Diggers - първият руски Amazon Prime Original and Exclusives и първият руски финансово успешен сериал, само в дигитален формат (без телевизионно излъчване), и Sherlock: The Russian Chronicles, който