11,7 тона хартия събраха децата на София в кампанията Стара хартия за нова книга



За девета поредна година София беше домакин на националната кампания „Стара хартия за нова книга“. На 19 септември 2021 г. децата от столицата събраха 11,7 тона хартия за рециклиране и така спасиха от изсичане 152 дървета. В рамките на инициативата пред Книжен център „Гринуич“ преминаха 2052 деца, които получиха над 2600 книги. Сред тях бях беше и новото специално издание на каузата „Пазители на планетата“, предоставено от „ЕКОПАК България“.

Кампанията е част от Календара на културните събития на Столична община за 2021 г. и традиционно е подкрепена от кмета Йорданка Фандъкова.

„Всички заедно правим града ни по-чист и по-зелен“, каза Десислава Билева, заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване“. Тя благодари на всички малки „екопосланици“, които активно участват в кампанията. „Не спирайте да търсите знание в книгите и да възпитавате своето екологично поведение!“

Изпълнителният директор на „ЕКОПАК България“ Александър Урманов също поздрави всички присъстващи. „Изключително сме щастливи да видим отново толкова много хора, радостта в очите на деца и желанието да направят София по-добро място за живеене.“

„Хартията, която събираме не е отпадък – тя е ресурс за новите любими детски книги на децата“, каза от сцената управителят на Книжен център „Гринуич“ Виктория Бисерова. Тя призова децата да изберат сами своите книги. „Защото само с новите книги, само с новите знания, ставаме по-добри и осъзнаваме ролята и отговорността на всеки от нас в света, в който живеем.“

Звездите на „Бон-Бон“ и „Voice Academy“ взривиха сцената с невероятните си изпълнения, а куклената постановка „Цирк“, представена от Роси Велинова и „Театър на приказката – София“, омагьоса гостите на събитието.

Виктор Дремсизов, репортер в Новините ON AIR, Александрина Янкова – водещ на прогнозата за времето в Bulgaria ON AIR и приятелите на каузата от фондация „Светът на Мария“ бяха специалните посланици на кампанията тази година. Именно те съветваха децата в избора на нови книжки. Малките участници имаха възможност да се включат в специалните игри с въпроси на еко и литературна тематика и така да си спечелят още награди, осигурени от „Албо груп“ и училище „Европа“.

„Стара хартия за нова книга“ продължава със събития в Добрич и Русе на 25 и 26 септември.



Партньори на кампанията „Стара хартия за нова книга“ са издателство „Ентусиаст“, фондация „Културни перспективи“, фондация „Светът на Мария“ и училище „Европа“.



Каузата е подкрепена от издателствата „ТРУД“, „ЕГМОНТ“, „Книгомания“, „Хермес“, „Просвета“, „Artline studios“, „ФЮТ“, „Златното пате“, „Софтпрес“ и от „Албо груп“.



Медийни партньори са Bulgaria ON AIR, webcafe.bg, maikomila.bg, azcheta.com, detskiknigi.com, clubz.bg, dnes.bg, az-deteto.bg, az-jenata.bg, purvite7.bg, noviteroditeli.bg.