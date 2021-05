Звезден гурмефест в Монако

Monte-Carlo Société des Bains de Mer, най-звездният резорт в Европа със 7 звезди на Мишлен, пуска първото си издание на Фестивал на звездите в Монте-Карло („Festival des Etoilés Monte-Carlo“). Всеки месец, от май до ноември (с изключение на юли и август), ще се предлага дует вечеря в един от ресторантите на Monte-Carlo Société des Bains de Mer Group.



Успоредно с пристигането на готвача Яник Алено в хотел Hermitage Monte-Carlo, гурме изживяванията ще се проведат в:



Le Blue Bay at the Monte-Carlo Bay Hotel & Resort,



Le Grill at the Hôtel de Paris Monte-Carlo,



Le Louis XV-Alain Ducasse at the Hôtel de Paris,



или Elsa в the Monte-Carlo Beach.





Всеки готвач от „къщата“ е избрал отличен гост, за да формира дует и да достави изключителна вечеря с 4 ръце. Страхотен момент на гастрономия, срещата между два таланта, две визии на кухнята, две личности също. С голямо удоволствие Мишел Саран, Рикардо Каманини, Мауро Колагреко, Мишел Герар се отзоваха на приятелските покани на готвачите от Монте Карло Марсел Равин, Франк Черути и Доминик Лори.



Този първи фестивал ще приключи през ноември с голяма вечер в престижния Salle Médecin на Casino de Monte-Carlo. По този повод готвачите на Monte-Carlo Société des Bains de Mer ще организират вечеря, състояща се от техните уникални ястия.