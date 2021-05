RAG’N’BONE MAN представи нов албум



Гласували 0

Видян 47 пъти | Коментари 0 Гласували

3 години след безпрецедентния успех на дебютния му албум Human, Rag’n’Bone Man представя най-искрената си творческа работа до момента в емоционалната колекция с позитивен привкус Life By Misadventure. Обявен за “един от албумите на годината“ от Sunday Times, проектът съдържа 14 парчета, сред които издадените до момента “Fall In Love Again”, “All You Ever Wanted”, “Crossfire” и въздействащата колаборация “Anywhere Away From Here” със суперзвездата P!nk. Песента е сбъдната мечта за двамата световни артисти, които ще я изпълнят по време на престижната церемония по връчване на наградите BRIT на 11-ти май. Rag‘n’Bone Man записва Life By Misadventure в Нашвил, завръщайки се в родната Англия точно преди да настъпи първата карантина. Колекцията съдържа нужната доза соул и блус парчета, примесени с нови и модерни мелодии, и е доказателство за огромното израстване на британския тенор като артист, автор на песни и изпълнител, способен да излъчва изключителна топлина и вълнуваща емоция с всеки дъх, който поема. Дебютният му проект Human, издаден през 2017 г., постига феноменален успех - 4х платинен сертификат, #1 във Великобритания в седмицата на релийза, най-бързо продаващ се студиен албум на артист-мъж за цялото десетилетие. За него британецът печели и наградите BRIT и Ivor Novello. С новата си колекция Life By Misadventure звездата подарява перфектното лекарство за болните времена, в които се намираме, и ни призовава да продължаваме да се борим за утрешния ден.