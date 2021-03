Жените пилоти и Смелостта да летиш – по Bulgaria ON AIR на 27 март



Гласували 0

Видян 118 пъти | Коментари 0 Гласували

През 1903-та година братята Орвил и Уилбър Райт извършват първия в историята контролиран полет с моторен летателен апарат по-тежък от въздуха. Днес мнозина избират да стигнат до дадена точка от земното кълбо със самолет като един от най-бързите и удобни транспорти. Какво е обаче усещането да стоиш в пилотската кабина и да поемеш пълната отговорност за живота на всички онези пасажери, които изцяло ти се доверяват ще разберат зрителите от ефира на Bulgaria ON AIR тази събота.

На 27 март, от 19 часа, предаването „Историите ON AIR“ с водещ Миглена Георгиева разгръща листовете на историята и представя вълнуващите истории на най-запомнящите се жени пилоти от миналото и днес. В епизода „Смелостта да летиш“, за отговорността, страстта и любовта към летенето и професията говорят смели и непоклатими българки, част от пилотския екип на националния превозвач.

По никакъв начин не мога да кажа, че тази професия е чисто мъжка, по нищо не отстъпват. За всеки един е най-важно желанието му за работа и отговорността му към професията“, споделя Мария Стоянова, търговски директор на авиокомпанията „България Еър“. Самата тя е внучка на Мария Стефанова, която през 1938 година става първата българка, летяла у нас на безмоторен самолет. Уповавайки се на разказите на своята баба, в епизода „Смелостта да летиш“ Стоянова споделя любопитни истории от кухнята на авиацията още от времето на нейното зараждане като професия.

Поглеждайки назад в историята на жените пилоти у нас, не може да не се отбележи личността на Олга Ханджиева – Габриел, първата българка, която се посвещава професионално на авиацията. Малко по-късно и друга българка – Мария Атанасова, придобива световна слава, защото първа каца с тежък пътнически турбовитлов самолет на „Хийтроу“ през 65-та година.

„Жената, ако я извадим от авиацията, авиацията я няма“, споделя пред камерата на „Историите ON AIR“ Иван Петков, председател на Съюза на ветераните от българската гражданска авиация.

Историята на първите жени пилоти в света и личните разкази на български жени пилоти и стюардеси за избора на професия, предизвикателствата и удовлетворението след всеки успешно завършил полет – не пропускайте на 27 март, в предаването „Историите ON AIR“ по Bulgaria ON AIR, точно в 19 часа.