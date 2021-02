Г-ца Марпъл дебютира по Epic Drama



С изключително популярните Ендевър и Мърдок, които донасят криминално добро ТВ забавление в милиони домакинства в Централна и източна Европа, Epic Drama предприе действия още един истински професионалист да се присъедини към звездния му екип от телевизионни детективи. Г-ца Джейн Мапръл, известната героиня на Агата Кристи, главно действащо лице в 12 романа, прави своя дебют с Murder at The Vicarage, публикуван през 1930 г. Сладката възрастна жена със страст към градинарството е квинтесенция на английската дама, която живее в тихото селце Сейнт Мери Мийд. Зад тази й външност, обаче, се крие остра като бръснач интуиция за разрешаване на престъпления. Джералдин Макюън (Vanity Fair, Robin Hood: Prince of Thieves) е в ролята на г-ца Марпъл в първите три сезона. В първия сезон на „Криминалните случаи на г-ца Марпъл“, който дебютира по Epic Drama на 6 февруари, събота, в 22:00 часа – британската актриса се превъплъщава в първата дама на криминалистиката. През 2005 г. Джералдин получава номинация за награда Satellite за изключителната си игра в тези четири филма. Може би най-отличена за ролята си в Oranges Are Not The Only Fruit, за която печели BAFTA през 1991 г., в последната си филмова изява Джералдин, която за съжаление почива през 2015 г., дава гласа си за анимацията Arrietty от 2010 г. Тя казва: “Що се отнася до г-ца Марпъл, чувствам се сякаш са ми поверили национално съкровище, което се чувствам призвана да пазя, и с което съществременно много се гордея.“ Продуцентът Деймиън Тимър казва: „Голямо щастие беше да се работи с толкова даровити сценаристи по тези адаптации. Докато оставаме напълно верни на духа на книгите, залагаме някои изненадващи елементи, които да държат дори най-закоравелите фенове нащрек. В тези филми се разбира много повече за миналото на г-ца Марпъл, отколкото където и да е другаде.“ „Криминалните случаи на г-ца Марпъл“ са по Epic Drama от 6 февруари, всяка събота в 22:00 часа с повторение в неделя в 17:55ч.привечер.