София през погледа на Софиянци - в нова документална поредица по Bulgaria ON AIR

Какъв е образът на съвременна София през погледа и личните истории на едни от най-емблематичните й жители ще разберат зрителите в новата специална документална поредица „Софиянци“, която тръгва по Bulgaria ON AIR от 7 февруари.



В продължение на три поредни недели националната политематична телевизия ще излъчи кратки авторски филми на Екатерина Генова и Юрий Дачев, които илюстрират как личностите влияят на историята на града и по какъв начин столицата бележи биографиите им.



„Шефа“ на Раковски“ – на 7 февруари от 18 часа



На 7 февруари, от 18:00 часа, може да проследите първия от поредицата портрети, в който ще оживее историята на „Шефа“ на Раковски“. Така в изминалото детство децата от квартала наричат оперната певица Еделина Кънева. Във филма самата тя на един дъх ще разкаже за своите първи срещи с операта, уроците по пиано и репетициите на Детския радио хор, докато се разхожда по любимата си улица, белязала едни от най-ярките спомени в живота й.



В неделната вечер Bulgaria ON AIR ще излъчи и друга вдъхновяваща среща, запечатана от камерата на „Софиянци“. В нея в главната роля влиза актьорът Любен Чаталов. По време на разходката си из любимата София той ще посети адресите на неговото детство, младост и бохемски години. Заедно с екипа на поредицата, Чаталов ще се повози на трамвай, който се движи по старата линия номер 3. Обиколката на столицата и сладкодумните разкази за изминалата младост по софийските улици ще приключи до бариерата на Киноцентър „Бояна“, където актьорът е заснел стотици метри филмова лента.



Вълнуващите срещи, неразказаните истории, обиколките из познатите улици и непознатите истории на едни от най-емблематичните софиянци – гледайте в три поредни недели от 7 февруари, от 18:00 часа, по Bulgaria ON AIR.



Поредицата е финансирана от „Програма Култура“ на Столичната община.