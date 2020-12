Филм за Били Айлиш с премиера през февруари

Apple Original Films представи трейлър и премиерна дата на документалния филм за поп сензацията BILLIE EILISH: THE WORLD'S A LITTLE BLURRY. Режисьор е носителят на Оскар R.J. Cutler, а денят на световната му премиера е 26 -ти февруари 2021 в Apple TV+ Абонаментната стрийминг платформа Apple TV+ разкри детайли от предстоящия документален филм за поп звездата и носител на ГРАМИ, Billie Eilish - “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”.

Филмът ще бъде разпространен в кината в цял свят от NEON , а премиерата му глобално ще се състои в Apple TV+ на 26-ти февруари 2021 . "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” разказва истинската история за навършването на пълнолетие на певицата и автор на песни Billie Eilish и израстването й до световна супер звезда. Режисиран от носителя на Оскар R.J. Cutler , документалният филм предлага дълбок интимен поглед в необикновеното тийн пътешествие на едно 17-годишно момиче, навигиращо живота си на път, на сцена, вкъщи със семейството си, докато пише песни, записва ги и издава дебютния си албум “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”.

Документалният филм с участието не само на Billie Eilish, но и на брат й и съавтора на песните й Finneas O’Connell, майка й, актрисата Maggie Baird и баща й, актьора Patrick O’Connell, е част от поредицата Apple Original Films, в сътрудничество с Interscope Films, The Darkroom, This Machine и Lighthouse Management & Media.