Първият Център за съвременно изкуство на София трябва да заработи есента 2021

"Първият Център за съвременно изкуство на София трябва да заработи през есента на следващата година. Строителните дейности на мястото на старата Топлоцентрала на НДК вървят в срок. Благодаря на Malina Edreva, която продължава дискусиите с културните оператори, за да може след завършване на строителството, центъра да заработи и да се превърне в дом на талантливите и млади хора, които живеят и творят в София.



Един от младите хора, които са избрали София, е и Генчо Керезов, който от днес е зам.-кмет на София по дигитализация. Тази позиция изисква много енергия и желаниe за промяна, каквито той има.

Генчо е завършил Международни икономически отношения в УНСС, работил е в голяма международна финансова компания в София, в която е участвал във внедряването на дигитална система за управление. Специализирал е на различни места в Европа и избира де се върне в София, като създава стартъп в сферата на дигиталните технологии. Познаваме се от IT събития в София, на които той участваше и от срещи с IT бизнеса и софтуерния университет в София – СофтУни.

Първите му три задачи са - да завърши системата за кандидатстване и записване на децата в първи клас, да разработи план за действие по Стратегията за дигитална трансформация, който да предложим на Столичния общински съвет и да създаде консултативен съвет с представители на IT сектора в София", съобщи кметът Фандъкова.



Снимки - Аделина Ангелова