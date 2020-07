НАТФИЗ отново в надпреварата за студентски Оскари!

През 1983 г. филмът на Вергиния Бреснишка “Първобитна история” удостоява тогавашния ВИТИЗ с номинация за студентски Оскари.





Сега филмът "Танда", на режисьорката от трети курс, Теодора-Косара Попова и екипът й, е на полуфиналите на 47-то издание на Student Academy Awards.





„Танда” е един от 93-те филма допуснати в състезанието тази година. Избрани са от 1468 кандидатури, което, както пишат организаторите, прави нашия филм „roughly the top 7% of all films submitted.”





Честито!





Стискаме палци на „Танда”.





Снимка: Natfiz.bg