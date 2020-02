Диско звезди превземат София през април



Новото издание на Hits Only събира абсолютните любимци на публиката в Арена Армеец. То избухва с мотото All Stars, за да събере в една вечер три от най-обичаните звезди на 80-те и 90-те. Този път за щурия купон на 25 април в София ще за първи път на една сцена ще избухнат DJ Bobo, CC Catch и перлата на Ace Of Base – Jenny. След като доказа на българската публика, че неслучайно е една от най-големите звезди на 90-те – с повече от 14 милиона продадени копия на албумите си и трайно присъствие в музикалните класации на почти всички европейски държави през шеметните години на кариерата си, DJ BoBo се завръща за ново грандиозно шоу. Kaleidoluna е изключително цветно, пищно и зареждащо с позитивни емоции представление на неуморния швейцарец.





