Вергов споделя тайните на успеха на He`s The Man



Гласували 0

Видян 36 пъти | Коментари 0 Гласували



Проектът He`s The Man дава уникалния шанс да видите събрани на едно място девет различни и вдъхновяващи мъжки типажа - популярния актьор Юлиян Вергов, футболната легенда Стойчо Младенов, журналиста Светослав Иванов, носителя на медицински Оскар доц. Станимир Сираков, световноизвестния графити художник Насимо, житейския и параолимпийски шампион Денислав Коджабашев, готвача-пътешественик шеф Филип Захариев, стендъп комедианта Николай Станоев и най-младия писател Иво Христов. Деветимата специални мъже ще споделят пътя, тайните и историите на успеха си в ексклузивното събитие, което ще се състои на 13 ноември в столичния клуб City Stage. След големия успех на She`s the one през пролетта, през ноември организаторите от #URBN.dir.bg преместват светлините на прожекторите към джентълмените, които ни вдъхновяват.