Пчелата е обявена за най-важното живо същество на планетата



Гласували 0

Видян 646 пъти | Коментари 0 Гласували



Институтът Earthwatch заключи, че пчелите са най-важното живо същество на планетата, но учените също предупредиха: пчелите са изложени на риск от изчезване.



Пчелите по света са изчезнали до 90% според последните проучвания. Причините са различни в зависимост от региона, но сред основните са масовото обезлесяване, липсата на безопасни места за гнезда, липсата на цветя, използването на неконтролирани пестициди, промените в почвата.



Apiculture Entrepreneurship Center of the Universidad Mayor (CeapiMayor) и Apiculture Corporation of Chile (Cach) с подкрепата на Фондацията за аграрни иновации (FIA) проведоха проучване, при което бе установено, че пчелите са единственото живо същество, което е не е носител на какъвто и да е вид патоген, независимо от това дали е гъбичка, вирус или бактерия.



Земеделието в света зависи от 70% от тези насекоми.Освен това опрашването, което правят пчелите, позволява на растенията да се възпроизвеждат, от които се хранят милиони животни, без тях фауната скоро ще започне да изчезва.



Медът, произведен от пчелите, не само служи като храна, но също така предоставя много ползи за здравето и кожата ни.

Според цитат, приписан на Алберт Айнщайн: Ако пчелите изчезнат, хората биха имали 4 години живот.