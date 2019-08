Съпругата на президента Румен Радев Десислава заяви в пост в социалната мрежа, че името на

политическия проект на Слави Трифонов - Няма такава държава - е обида към "всички българи, на които им е останала единствено надеждата". Текстът на Радева е допълнен от музикален поздрав - парчето Trouble (в превод Проблем).



"





"Парчето няма нищо общо с НАПлийкс, нито с АЧС, нито със "злощастните думи" (по румънското правителство) на нашия премиер, нито с политическия проект "Няма такава държава"... Макар самото име да ми звучи като обида към всички българи, на които им е останала единствено надеждата...



Парчето просто е повече от хубаво.





On the run again

Looking for a place to hide,

Everywhere I look there is trouble,

Always coming my way,

Trouble always coming my way

Baby I'm lonely, I'm out of control,

I need someone to understand

The badness in my soul..."







/Отново съм в движение

Търся място, за да се скрия,

Навсякъде, накъдето се обърна, има проблеми,

Търся своя път,

Проблемите винаги ме намират,

Скъпи, самотна съм, губя контрол,

Имам нужда от някой, който да разбере

дори лошото в душата ми .../



