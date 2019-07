“Мистър Менхънт “ 2012 Даниел Георгиев, представил ни успешно в тайаландсаката столица Банкгок, завоюва поредна световна титла.

Българинът се нареди в първите позиции в Манила,Филипините в специалния тур по бански - Man of the world 2019. Даниел Георгиев взе първото място за най-добро тяло в света и бански. Късмет за челното 1 во място му донесе и българския дизайнер на Geronimo Любомир Георгиев,изработил специален модел за конкурса. Моделът от колекция Бански SS2019 е произведен специално за Даниел и покрива всички аспекти от модните изисквания на съвременния мъж. Банският е са образец за качество и стил. Кройките са спортни, с добре оформен силует, подчертаващи естествените форми на тялото на Мистър Менхънт. Десесните варират от семпли геометрични до флорални, тропически и екзотични. Даниел Георгиев бе и лице на модния диктатор Dolche and Gabbana за цял свят. В куфара на Даниел Георгиев за Филипините място зае народна носия от Ансанбъл Българе, Уникални мъжки костюми на модна къща ,,Агресор”с дизайнер Мариана Папаличева, VM zone, Faith in Fatih и натурални продукти от българска бяла роза от лидера Biofresh. На 11 юли е финала на Man of The world 2019 международния конкурс за мъже модели в столицата Манила,Филипините. Стискаме палци на българския представител да заеме почетното първо място.

“Успехите на Даниел нe спират да ни радват и покоряват световните сцени. Неговият опит на световна сцена е изключително богат. След престижните модни надпревари “Мистър България” и “Менхънт България” Даниел Георгиев само на 18 години стъпва на голямата модна сцена в Бангкок,Тайаланд. Тогава модните букери от цял свят го забелязват и става лице на гиганта Dolche&Gabbana. “Усещам, че Даниел Георгиев този път е на крачка от голямата победа - уверен,подготвен и с готовност да прослави името на страната ни.” - коментира лицензианта и организатора на “Мистър България” Атанас Лазаров.