На 4 юли, в първия ден на престижния музикален фестивал в съседна Сърбия, силно представяне направиха техни рок величества The Cure, следвани от цяла плеяда звездни участници.



Малко преди 21 ч. рекорден брой от 56 000 фенове от цяла Европа се събраха пред Главната сцена на фестивала EXIT, за да видят концерта на любимците си от легендарната английска банда. И точно тогава заваля проливен дъжд, който обаче не попречи на многохилядната публика да пее и танцува на музиката им. Преди тях публиката подгряха англичаните от експерименталната рок група от Шефийлд - 65daysofstatic.



Интересен факт е, че The Cure сами са се обърнали към организаторите на фестивала, за да изразят желанието си да свирят за първи път пред сръбската публика и то точно на EXIT.



Oфициалната церемония, която започна малко след полунощ, бе посветена на основното послание на EXIT тази година - Мир на Земята, Мир със Земята, като призив за опазване на планетата.



По същото време, на култовата DANCE Arena, своят сет представи най-известната жена DJ в света, германката Monika Kruse. Преди това обаче тя даде ексклузивно за България интервю на водещия на предаването MMixer по телевизия ММ Павел Бочев. Част от него и най-интересното от първия ден на фестивала може да видите тук, специално за читателите на Dir.bg.



Фестивалната нощ продължи до 8 сутринта със сетове на белгийския DJ Felix De Laet, познат с артистичното си име Lost Frequencies на Главната сцена и на Maceo Plex, The Selecter и DJ Кралят Carl Cox.



България бе представена на FM Stage със сет на Mr.K от радио Нова.



Днес, 5 юли, за радост на меломаните от цял свят, продължават музикалните вълшебства на EXIT 2019 в Петроварадинската крепост в Нови Сад, Сърбия.



Надяваме се на хубаво време днес, за да се насладим максимално на изпълненията на най-добрите неща на Pantera по време на концерта на бившия им вокал Phil Anselmo и групата му The Illegals. Другите хедлайнери днес са The Chainsmokers, Chace and Satus, Paul Kalkbrenner и Boris Brejcha.

