В петък, 28 юни, от 18:00 ще се срещнем с двама автори, които стоят зад вероятно най-видимия и едновременно с това енигматичен проект от 24. Габровско биенале – графичните черно-бели постери с епиграми на фасадата на Музея на хумора и сатирата. Епиграмите говорят достатъчно сами за себе си, така че те са само повод за срещата с двамата автори, а причината е любопитството ни към техните текстове. В разговор с Марин Бодаков, Петър Краевски ще представи книгите си „Сомнамбул”, „Изгорени писма”, „Операция „Райски газ”, „Чат” и „Хумус”.



Двамата са ни обещали не само автографи, но и изненади – диалогът може да се превърне в творчески двубой. Петър Краевски (1969, Пловдив) е завършил английска гимназия и английска филология и журналистика. Изявява се като лирик, сатирик, радио- и телевизионен водещ, автор на сатирична проза и текстове за българската сатирична и хумористична литература. Дългогодишен сътрудник на редакция „Хумор, сатира и забава” към БНР, „Златен кос”, в. „Стършел” и др., редактор на сатирични страници в редица печатни медии.

Неговата книга „Ало, как сте?” (2001) официално е обявена за най-продаваната книга за месец октоври 2001 г. в книжарници „Отец Паисий” – Пловдив. Лауреат е на литературни и медийни конкурси (Национална награда „Светлоструй” за стихосбирката „Сомнамбул”за най-добра поетична книга на извънстоличен автор за 2006-2008). Марин Бодаков (1971, Велико Търново) е редактор литература на в. „Култура” (2000-2018) и неговия наследник в. „К” (2018-). Преподавател в катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване” на СУ „Св. Климент Охридски” (2006-), където преподава публицистика и художествена критика, критика и критически практики и др. Съдружник – заедно със съпругата си Зорница Христова и Валентина Бояджиева - в издателството за детска образователна книжнина „Точица" (2010-). Автор на 8 стихосбирки („Наивно изкуство” от 2011г. е отличена с Националната литературна награда „Иван Николов” за най-добра поетическа книга на годината; „Битката за теб” от 2016 г. е удостоена с Националната литературна награда „Памет” в годината на Константин Павлов).

През 2013 г. издава сборника с интервюта с български литературни преводачи „Преведе от...”

Последната му издадена стихосбирка е „Мечка страх”(2018). Определя себе си като „литературен журналист, който вярва, че българската литература се нуждае от критическа авторефлексия. От самоопознаване”. В едно интервю признава: „В някакъв смисъл имам за литературен баща Иван Теофилов и за литературна майка Екатерина Йосифова, имам лирически братя (по-малко) и сестри (повече) на различна възраст, които обичам и като автори, и като хора” (2008). Кристофър Чолак (1980, Истанбул) е бакалавър по визуална комуникация в департамента за дизайн на университета Билги и магистратър в департамента за графичен дизайн на Института за изящни изкуства на университета Мармара. Работи като арт директор в Ajans Ultra, UltraRPM & Manajans/JWT Istanbul. Има няколко награди от GMK & Crystal Apple Awards. Бил е лектор на Типо Берлин 2011, ATypI в Хонг Конг през 2012 и София Дизайн Уик през 2013. Води лекции и ателиета в различни университи и преподава дизайн в университета Истанбул Ишък. Между 2002 и 2016 пише и е редактор за музика за издания като İKSV, Timeout İstanbul, Clubintro.com, Basatap & Radikal Hayat. Изявява се като DJ в клубовете Dulcinea, Otto, Balans, Indigo, Salon İKSV под имената Apparat, Phon(o), Martin Eyerer, And Vaz, Brandt Brauer Frick. Между 2005-2016 е водещ на радио програмата 'fractal' по радио dinamo.fm. От 2003 представя радио шоуто 'Login' всяка събота вечер по Ачък радио 94.9FM. В момента е ръководител на творческа група в агенция I Mean It.