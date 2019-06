Гилмор продаде за $21 млн. китарите си



Дейвид Гилмор от Pink Floyd продаде 126 от китарите си за рекордните 21 милиона долара на благотворителен търг в Ню Йорк, за да се бори срещу изменението на климата.

Търгът продължи 8 часа с кандидати от 66 страни по света, според британската аукционна къща Christie’s, която се занимава с продажбите.



Сред китарите, които бяха продадени на аукциона беше култова Fender, използвана в песента The Dark Side of the Moon.



Китарата от 1969 г., която Гилмор впоследствие модифицирал, беше продадена за 3 975 00 долара на собственика на Indianapolis Colts Джим Айрсей. Това беше най-голямата сума, плащана някога за китара, продавана на търг, съобщи Christie’s.



Айсрей се сдоби и с шестструнната акустична китара C.F. Martin, която била използвана в хитовете на Pink Floyd Wish You Were Here и Shine On You Crazy Diamond.



Бившият вокал и китарист заяви, че ще дари приходите от продажбата на базираната в Лондон екологична организация ClientEarth.



Предишният рекорд за най-скъпа китара, продадена на търг, беше 2,7 млн. долара за Fender Stratocaster с автографи от 19 музиканти, сред които Стинг, Пол Маккартни, Ерик Клептън и Джими Пейдж. Целта беше набиране на средства за пострадалите от цунамито в Азия през 2004 г.