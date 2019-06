Грандиозното откриване на Bedroom beach club ще постави началото на Лято 2019. През уикенда на 7 и 8 юни, близо 5000 души ще станат свидетели на парти, което изумявя със своята пищност, мащаб и еуфория. Гостите на най-очакваното събитие на годината, ще бъдат потопени във великолепие и мистична атмосфера. Кулминацията на нощта ще бъде премиерният спектакъл Game of Gods. В него ще вземат участие около 30 артисти от България и Румъния. Те ще превъплатят морския бряг във величествено подобие на древен Олимп. За невероятното усещане ще допринесе и сензацията на остров Миконос – Dj Agent Greg! Резидентът на Cavo Paradiso, e едно от най-актуалните имена на европейската хаус сцена.

Присъствието му в Слънчев бряг е гаранция за силната заявка, която дава клуба през лято 2019. Медиите го определят като „феноменален“, а изявите му са само в топ клубовете на Ибиса, Маями, Миконос, Атина, Амстердам, Сидни и Мелбърн. Собственото му радио шоу „Obsessions“ се излъчва ежеседмично в близо 20 страни по целия свят, а миксовете му получават признание от легенди като Tiesto, Bob Sinclar, Fedde Le Grand, Roger Sanchez, Robbie Rivera. Музиката на Agent Greg е част от над 100 компилации в световен мащаб.

Този петък -7 юни, той ще гостува за първи път в Слънчев бряг, което е гаранция за знаково събитие в българския клубен живот. Ден по-късно, на 8 юни, щафетата поема емблематичният DJ Mascota. През последните 12 години, Bedroom beach е символ на световната хаус сцена и еталон за най-висок стил. През лято 2019г., той няма да изневери на запазената си марка и ще предложи на своите клиенти и приятели шоу без аналог в България. Тази година, то ще се състои от артисти и музиканти, които не се нуждаят от представяне – Dj Dimo BG, MC Vera Russo (Live Vocal), Светлин Къслев (Saxophone live), Веси Бонева, Remi (Makosa Nostra), театъра на сенките "Fireter" и момчетата от X-Energy Crew. Спектаклите не биха били същите и без танцьорите от Румъния – Daniela Dolha-Ella, Roberta Alyssam, Mihai Andrei и Daniel Andronic. Със своята атрактивност и професионализъм те привличат всички погледи към себе си, а шоуто им е ексцентричен микс от танци и акробатика. Кулминацията на летните партита през сезона, ще бъдат култови събития с топ DJ от цял свят – Mahmut Orhan, Crazibiza, Consoul Trainin и Liva K. По време на тях клубът ще претърпи истинска метаморфоза и ще пренесе нощта в друго измерение.

Грандиозната сцена и убийственият саунд ще гарантират невиждано по размерите си зрелище, с качеството на световния лидер при озвучителните системи Lacoustics и над 80 осветителни устройства Robe! През цялото лято, хип-хоп емоциите ще достигнат критични нива на забавление с емблемите на R&B музиката у нас - 100 Кила, Криско, Ъпсурт и Тита. През 2019г. ще бъде поставено началото на нова поредица плажни партита – Trap on the beach. В тях ще вземат участие: MBT, Marso и V:RGO. Зад пулта на Bedroom beach ще застанат и цяло съзвездие от родни DJ: Mascota, FED, Dimo BG, Gorro, C-Fusion, Vasco C, BIG D, Stephan Gee Steven и Yassen Petrov.