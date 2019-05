От 22 май до 16 юни в София, Пловдив и Варна ще се проведе World Class Cocktail Month – един фестивал, посветен на коктейлите, тяхната история, богатство и разнообразие, който тази година ще продължи цял месец. Предстоят 4 специални, тематични събития, 16 ексклузивни коктейлни менюта и много преживявания от световна класа в някои от най-популярните заведения в страната.

От миналогодишния World Class Cocktail Week, състоял се единствено в София, разбрахме две неща – една седмица не е достатъчна, за да засвидетелстваме любовта си към коктейлите, камо ли за да им се насладим подобаващо, и София не е достатъчно просторен терен за необятния свят на коктейлите. Затова тази година World Class посвещава цял месец на коктейлното изкуство с ексклузивни менюта в общо 16 заведения в София, Пловдив и Варна и специална тема, която ни позволява да надникнем не само в настоящето, но и в миналото на най-популярните коктейли в света. Всяко заведение, част от World Class Cocktail Month, ще изгради своето авторско меню около един коктейл и ще го пресъздаде в 3 интерпретации, вдъхновени от 3 различни исторически периода – от далечното минало до бъдещето. В месеца на коктейлите в София Спутник и Bar Me ще творят с бърбън Bulleit. Космос и KOTO ще представят най-доброто със скоч The Singleton. В One More Bar, Planet и Кристалъ ще се вдъхновят от водка Ketel One, в By The Way – от ром Zacapa, а в Club Oscar – oт текила Don Julio. Largo di Serdika и 5L ще носят свежестта на джин Tanqueray, а Sense ще сияе с водка CÎROC. В Пловдив коктейлните чаши поемат Пощата с водка Ketel One и Fargo с бърбън Bulleit, а във Варна разчитаме на експертизата на The Martini Bar с джин Tanqueray и The Garden Bar с водка Ketel One. Очакват ни и 4 специални събития в няколко от оазисите на забързаната столица – революцията на бърбън Bulleit в Спутник на 5 юни; Ketel One брънч меню, следобеден уъркшоп и вечер с гост барман в One More Bar на 2 юни; перфектният G&T следобед с Tanqueray в Largo di Serdika на 7 юни; и идеалното съчетание на The Singleton с превъзходни ястия в KOTO на 12 юни.



Станете част от World Class Cocktail Month – открийте всички заведения участници и проследете събитията на facebook.com/WorldClassBulgaria и instagram.com/WorldClassBulgaria.