Шестнадесетгодишната наследница на Дими от Сленг сериозно се е захванала с възраждането на красивата и смислена българска музика, написана от баща й и музикантите от група Сленг. Броени дни, след като пусна новото си видео „Пробвай се”, посветено на проблемите на днешните тинейджъри, пристрастени към социалните мрежи, Дара Екимова се е посветила на усилена подготовка по втория концерт Slang By Dara Ekimova.

Премиерата на трибюта предизвика истински фурор и малко повече от месец по-късно заедно със Станислав Петров – Стенли - клавир, Иван Попов – китара, Николай Николаев – барабани и Илия Ранков – бас китара, гласовитата певица очаква ценителите на музиката в столичния Sofia Live Club.

Slang By Dara Ekimova е цяло синьо море и огън във водата, и лудата глава на българската музика – Димитър Екимов - Дими! Slang By Dara Ekimova е след хиляди години сън и любовта, която няма край! Трибютът връща на родната сцена смислената българска музика с нови аранжименти, вълнуващо изпълнение и емоционални послания, оставени от основателя на СЛЕНГ - Дими! Концертът е едно носталгично завръщане към „Мой свят”, „След хиляди години сън”, „Синьо”, „Любовта няма край”, „Луда глава”, „Думи”, „Сам”, „Нали” и още много изненади с кавър версии на песни, изпълнявани от група Сленг по време на клубните им участия, пресъздадени от Станислав Петров – Стенли - клавир, Иван Попов – китара, Николай Николаев – барабани, Илия Ранков – бас китара и интерпретирани от гласовитата наследница на самия Дими – Дара Екимова.

Към музикантите, специално за трибютното събитие на 31-и май, от 22.00 часа, на сцената на Sofia Live Club ще се качат Георги Симеонов – JJ, който през миналата година прослави името на България в рамките на Евровизия 2018, когато заедно с групата Екуинокс стигнаха до престижните челни позиции с изпълнението на песента Bones. Певицата Кали е изненадващият гост, който ще се завърне в автентичната фолклорна магия и заедно с Дара Екимова ще изпълнят една от най-нежните и лирични български народни песни.