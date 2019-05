Известен пластичен хирург с безплатни консултации в София



Водещ турски пластичен хирург от болници Medicalpark д-р Аслъ Датлъ гостува в България с безплатни консултации в София на на 15 и 16 май, информират от Profile international.Записвания и консулатции ще са в офиса на представителтвото за България на верига болници Medicalpark Турция с адрес: ул. Цар Самуил No: 1 партер, офис 4 Можете да се запишете, като се обадите на телефон: 0888688805. Предвид многобройните запитвания, болнична верига Medicalpark България отново кани пластичен хирург за своите български пациенти. На 15 и 16 Май в София тази година , д-р Аслъ Датлъ ще представи най-новите тенденции и практики в естетичната и пластична хирургия с индивидуални консултации . Всеки желаещ ще има възможност за лична консултация и да получи второ мнение . Личните консултации са абсолютно безплатни ,за заявили участие. Записалите се за консултации ще могат да се възползват и от специалните преференциални цени за пълни пакети с отстъпки от всички процедури. Д-р Аслъ Датлъ е специалист по пластична, реконструктивна и естетична хирургия. Специализирал е естетична хирургия на лице и хирургични интервенции в престижния Истанбулски Университет и магистратура в Германския Университет Мюнстер.

Носител на множеството международни награди сред които: Best paper award, Plastic and Reconstructive Surgery (PRS) Global Open Journal,2017 Free-style Deepithelialized Propeller flaps :An idealLocal Flap to obliterate Wounds with Deaed Space (2017 South Korea)

Към настоящия момент работи към боница Medical Park Florya Hospital, гр.Истанбул. Автор е на множество научни публикации в национални и международни научни журнали. Основните направления , за които може да получите консултация от д-р Аслъ Датлъ са: Фейс-лифт, вкл. (ендоскопски), Бодилифтинг, Реконструктивна пластика на горна и долна устна, Корекция на скули (със или без автотрансплантат/имплант), Оперативна корекция на формата на устните, Естетична ринопластика – цялостна(пластична корекция на носния септум и на меките тъкани и на костния носен скелет за функционално възстановяване на носното дишане.), Пластична гръдна хирургия ( намаляване, увеличаване, повдигане на гърди), Mъжка гръдна пластика, Абдоминопластика и липосукция, Блефаропластика (пластика наоколоочна област), Корекция на уши, Бракиопластика (корекция на ръце), Корекция на крака (Thigh Lift), Кожно-ракова хирургия, Покриване на дефекти в различни области на тялото и Ментопластика (с остеотомия; с автотрансплантат; с имплант).









