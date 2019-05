Ким Кардашиян слиза от екран



Ким Кардашиян постепенно се отказва от участията си в различни риалити предавания, каквито именно й донесоха статуса на звезда.Риалити сензацията си дава периода от 10 години, до изтичането на които трябва да се е пенсионирала от екран.Това заяви самата тя в последния излъчен епизод на предаването за живота на целия клан Карадшиян - Keeping Up With The Kardashians. „Целта ми е до 10 години да се фокусирам върху работата като адвокат, да се боря за хората“, заяви красавицата, която в момента провежда четиригодишен стаж в адвокатска кантора в Сан Франциско.38-годишната звезда допълни, че й е трудно да съчетава кариерата с грижите за семейството.