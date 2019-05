За 17-ти пореден път в красивия пристанищен град Иския (Италия) от 14 до 21 юли ще се проведе Ischia Global Film&Music Fest 2019, който събира знаменитости от световната филмова и музикална сцена. В почетния борд на фестивала и тази година присъстват имената на Дарина Павлова, продуцента Ави Лърнър, Черил Буун Исаак - шеф на отдела за „Връзки с обществеността“ на Академията за филмови изкуства и науки (AMPAS), известна с годишните награди „Оскар“, холивудския продуцент Марк Кантън, който има във филмографията си почти 400 игрални филма („300“, „Хрониките на Спайдъруин“, „Невъзможно бягство“, „Война на боговете“), както и италианската филмова легенда Франко Неро. Шеф на фестивалното жури в Иския тази година ще е сценариста, режисьор и продуцент Стивън Зайлиан. Той е носител на наградата „Оскар“ за адаптиран сценарий за филма „Списъкът на Шиндлер“ през 1994г. Три пъти е бил номиниран за престижната статуетка за филмите „Пробуждане“, „Бандите на Ню Йорк“ и „Кешбол“. Един от най-търсените писатели в Холивуд написа сценария и за дългоочаквания филм на Мартин Скорсезе „Ирландецът“, който предстои да излезе в онлайн платформата Netflix, а главните роли се изпълняват от Робърт Де Ниро, Ал Пачино и Джо Пеши.

Зайлиан създаде и хитовия сериал на HBO „Злокобна нощ“, който му донесе три номинации за наградите Еми. В момента работи по нов тв сериал на Showtime, базиран на криминалните новели за Мистър Рипли, дело на световноизвестната писателка Патриша Хайсмит. Автор и режисьор е и на историческата драма на Amazon „Кортес“, продуцирана от Стивън Спилбърг. Минисериалът, чиято премиера предстои, разказва историята на испанския конкистадор Ерна̀н Кортѐс, оглавявал експедиция в началото на 16 век, унищожила държавата на ацтеките и поставила голяма част от Мексико във властта на Испания. В кожата на испанския завоевател влиза Хавиер Бардем. Още една голяма филмова премиера предстои край бреговете на Неапол. Биографичната лента „Amazing Leonardo”, посветена на 500-годишнината от смъртта на художника Леонардо да Винчи, ще направи своята европейска премиера в Иския. Италианския актьор Лука Арджентеро влиза в ролята на Леонардо, а Сесилия Галериани (която е изобразена от да Винчи в една от най-известните му картини „Дамата с хермелина“) е изиграна от 22-годишната актриса Анджела Фонтана. Филмът на мексиканския режисьор Хесус Гарсес Ламберт отвежда зрителите на пътешествие, за да разкрие неизвестни досега тайни за живота на великия учен и изобретател. Ламберт е автор и на документалния филм за художника Караваджо (Caravaggio: The Soul and the Blood), който през миналата година спечели италианския Златен глобус. Още един арт филм ще бъде показан на предстоящия форум, това е документалната лента „Michelangelo – Endless“, посветена на италиански ренесансов скулптор, художник, поет и архитект Микеланджело Буонароти. „През последните 16 години фестивала в Иския придоби репутацията на форум, в който среща си дават най-големите таланти, които притежават способността да идентифицират приоритетите на кино индустрията. През тази година погледът на всички ще бъде обърнат и към темата за човешките права”, заяви в изявление за медиите президентът на Ischia Global Film&Music Fest Паскал Вичедомини. Организаторите заявиха, че по време на фестивала в Кан ще бъде обявена програмата, филмовите премиери, както и звездите, които през юли ще акостират край Капри по време на Ischia Global Film&Music Fest.