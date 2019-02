Графиките на STREETPETER с изложба в София



Гласували 0

Видян 22 пъти | Коментари 0 Гласували



До 28 февруари популярният холандски художник Питър Уестерник, известен още като STREETPETER, гостува ексклузивно в Мall of Sofia. На живо, пред очите на гостите на търговския център, Питър ще създаде стъпка по стъпка уникално, специално проектирано за Mall of Sofia, пано. Рисуването на новата триизмерна фантазия на холандския художник ще отнеме няколко дни и картината ще бъде завършена пред очите на всички на 28 февруари, на ниво партер. Питър Уестерник e основател на Planet Street Painting, един от водещите брандове в областта на уличното 2D и 3D графично изкуство през последните десетилетия, чиято мисия е да популяризира красотата на стрийт арта по вълнуващ и вдъхновяващ начин. Още от създаването си през 2003 г. и под ръководството на STREETPETER, Planet Street Painting удивява публиката в десетки държави на различни континенти с впечатляващи изпълнения на живо, като и с участия в редица фестивали, филми, рекорди на Гинес и др. Майсторът на стрийт арта предоставя на Mall of Sofia свои авторски 3D рисунки, които ще превърнат търговския център в 3D арт галерия до 25 март. Посетителите ще имат възможност да се снимат с всяка от творбите, за да станат част от картините и да участват в специална томбола с награди 5 бр. Google Home mini и 1 бр. Wacom graphic tablet.Използвайки анаморфната илюзия, художникът създава триизмерни изображения, които създават невероятно „истинска“ оптична илюзия, така че когато застанеш до тях, ставаш част от голямата картина. Така в рамките на едно пространство можеш да си част от големия град, да бродиш из джунглата или да скачаш от скала в морето. Новата инициатива на Mall of Sofia е част от стратегията на търговския център да бъде пространство „за случване“ на различни, интригуващи събития, място за среща на любознателни хора с различни интереси. До 25 март всеки посетител ще може да се снима с другите негови рисунки, превърнали мола в 3D галерия.









Етикети

STREETPETER, графики, изложба, София