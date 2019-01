01 /03

Sofia Fashion Week SS 2019 с 4 тематични вечери



Гласували 0

Видян 77 пъти | Коментари 0 Гласували



Модният подиум на България посреща за пореден път родни и световни дизайнери, за да запознае публиката с тенденциите за пролет-лято 2019. Зала EFE на хотел Маринела ще се преобрази за 4-те тематични вечери на SFW SS 19:

Първа вечер - 26.03 - Представяне на български марки и дизайнери

Втора вечер - 27.03 - Представяне на булчински и Haute Couture колекции на български марки и дизайнери

Трета вечер - 28.03 - Представяне на световни марки и гост дизайнери от чужбина

Четвърта вечер - 29.03 - Гала вечер и закриване на SFW SS 2019 с представяне на самостоятелни ексклузивни ревюта на български марки и дизайнери.

Най-добрите дизайнери от цяла България, висша мода от страната и света, нови и установени имена в модната индустрия ще се качат на модния подиум на SFW, за да сверят часовника ви с тенденциите за пролет-лято 2019.

На тазгодишното издание на Седмицата на модата в София, гостите ще могат да се насладят и на иновативен pop-up store и showroom в рамките на събитието, където дизайнерите ще предлагат своите модели на атрактивни цени. Булчински, абитуриентски и прет-а-порте колекции ще бъдат достъпи за всички, а за ценителите на модата ще има класни напитки и коктейли по модела на световните седмици на модата.

По традиция поредица от бляскави афтър партита, VIP гости, музика и атрактивни перформънси ще бъдат част от тематичните модни вечери.

Официалната фотосесия на Sofia Fashion Week SS 2019 бе поверена в ръцете на професионалистите, удостоени с награди на първите Code Fashion Awards в края на миналата година.

Под ръководството на арт директора на SFW Антон Узунов - моделите на Модна агенция на годината Visages бяха преобразени за фотосесията на пролетно-лятната кампания. Топ стилистът Стоян Апостолов-Стоянски подбра стилни визии за Модел на годината Елисавета Стоянова и останалите топ модели на Visages Model Group Евелин Малезанова, Сиамене, Методи и Венцислав Илиеви.

Брандовете, на които се довери стилистът са топ модните марки - Just Cavalli Бутик София, Trend Box Moschino, Evgeniya Borisova - Haute Couture, обувки от Shoe Aquarium и аксесоари от XO Boutique, Just Cavalli Бутик София и Trend Box Moschino.

За грима на моделите се погрижи гримьорът за 2018 Георги Русев от Code Beauty, а за прическите - Коафьорът за 2018 Борислав Сапунджиев и Николай Младенов - Коко от Ursula Fashion Art of Hair.

Снимките са дело на Фотографа на годината Ивомир Пешев.

За декорацията се погрижи креативната Цветомира Танчева, която е подготвила и доста интерсна арт инсталация за Sofia Fashion Week SS 2019.

Организатор и домакин на модната седмица е хотел Маринела, Code Fashion TV и тази година е съорганизатор и официален медиен партньор . Камерите ни ще бъдат на червения килим и ще ви очакват.

За повече информация следете във facebook и на официалния сайт.