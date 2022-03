Рут представя Kiss My Attitude на най-голямата музикална конференция в света

Новото видео на Рут Колева е в селекцията и на Berlin Music Video Awards

Едно от най-големите радиа в света - KCRW, ротира хитовете на българката



Рут Колева ще представи Kiss My Attitude на най-значимия арт форуми в света. Рут е единствен участник от България, с покана за концерт, в музикалната програма на South by Southwest-conference&festivals (March 11-20 in Austin, Texas).

Фестивалът и конференцията към него се завръщат след дълга covid пауза, като едно от най-очакваните събития в света на изкуството, а участието на българката е на 19 март-ден след премиерата на Kiss My Attitude. Самата песен у нас можете да слушате чрез Орфей Мюзик / Warner Music ТУК.

В концерта Рут Колева ще включи освен новата си песен и хитове, които я утвърдиха на световната сцена. Публиката ще чуе Salty, Wassup, Candy Coated, All The Guys и Beyond Borders, която вече е в класацията на Jazz FM UK - най-голямото джаз радио в света. Очаква се сред гостите да бъде и Мария Бакалова, която също ще е в Тексас, за да представи „Жените наистина плачат“, в частта за кино на фестивала.

Едновременно с международната премиера на песента Kiss My Attitude, видеото към проекта става част от селекцията на Berlin Music Video Awards. Клипът, създаден с подкрепата на НФК, влиза в 10-тото юбилейно издание на събитието, а резултатите ще са ясни между 8 и 11 юни 2022 г.

Видеото към Kiss My Attitude събира Рут Колева за пети път с режисьора Георги Манов и за трети с оператора Александър Станишев. Снимките се реализират в живописна местност около София, но както от екипа отбелязват- мястото е толкова сюрреалистично, че не би могло да се побере в географски или времеви рамки. Вижте го ТУК.



За музиката изпълнителката отново разчита на вече утвърдения dream team, в лицето на Георги Линев- Kan Wakan и Илияна Недялкова. Резултатът е песен, която самата Рут определя като много важна в кариерата си: „Kiss My Attitude е част от новия ми албум и следствие на дългогодишното ми партньорство със София Прайд и ангажираността с ЛГБТ хората. Текстът докосва онова личното светоусещане, онази смелост да се изразяваш и да бъдеш себе си, когато разбираш кой си и мнението на другите не те интересува. Всъщност разказваме много красива, естествена, макар и според някои нестандартна история.“